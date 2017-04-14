صور نادرة من داخل “عاصمة الرعب” 

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا تعكس الحياة اليومية في كوريا الشمالية وهي صور نادرة قلما يتم تسريبها أو نشرها خارج حدود تلك الدولة نظرًا للعقوبات والقوانين الصارمة التي يفرضها زعيمها على الشعب.

وتعتبر كوريا الشمالية منذ فترة طويلة واحدة من الدول الأكثر غموضًا في العالم كونها شيوعية تغلق أبوابها في وجه الغرباء لذلك لا يعرف عنها أي شيء سوى ما يتم الإفصاح عنه من خلال البيانات الرسمية والأخبار الحكومية والتي في معظمها تتعلق بالتجارب النووية والتهديدات للدول الغربية.

والتقط تلك الصور بحسب الديلي ميل الصحفي آدم بيداوي الذي تقول الصحيفة إنه كان مصرًا على نقل صور حقيقية لمجريات الأمور في ذلك البلد المقموع حيث مارس دور المراسل السري لمدة أسبوع للتعرف على طبيعة الحياة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون خلف هذه الأبواب.

وقال بيداوي “كان لدي اثنان من المرشدين السياحيين الماهرين الذين يؤدون عملهم بحرص ودقة، كنت مجبراً على البقاء في فنادق السياح وكنت معزولاً عن باقي العاصمة بيونغ يانغ وغير قادر على التعامل مع شعبها بسبب القوانين”.

وأضاف: “قيل لنا بدقة عدم تصوير الجنود ومواقع البناء وطلبوا فقط تصوير الأشياء الجميلة مبررين ذلك بأن البلدان السيئة سوف تستغل الصور ضد بلادهم”.