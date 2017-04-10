بالصور.. هذا ما عثر عليه ميكانيكي اشترى دبابة شاركت بحرب الخليج

المصدر: لندن - إرم نيوز

تفاجأ مواطن بريطاني يهوى جمع الدبابات القديمة، عندما عثر على كنز من الذهب داخل خزان وقود دبابة روسية من طراز “تي- 54″، اشتراها مؤخراً عبر موقع التسوق الشهير “إي باي”.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية فإن ميد، البالغ من العمر 55 عامًا، قام برفقة صديق له يعمل ميكانيكيًا بجمع 150 قطعة من المعدات العسكرية القديمة، قبل أن يقوما مؤخرًا بشراء دبابة روسية بسعر 30 ألف جنيه استرليني (36 ألف دولار تقريبًا).

وعند فحص الدبابة من أجل التأكد من عدم وجود أية ذخيرة داخلها حصلت مفاجأة لم تكن في الحسبان، حيث وجدا 5 سبائك ذهبية داخل خزان الوقود، يُقَدّر سعرها بأكثر من مليونيْ جنيه استرليني (2.5 مليون دولار تقريبًا).

ويعتقد ميد أن الجنود العراقيين قد أخفوْا الذهب داخل خزان الدبابة خلال حرب الخليج في 1990، وبعدها تم أسر الجنود مع الدبابة من قبل القوات البريطانية، ثم انتهى بها المطاف في المملكة المتحدة.

وأضاف: “لم نكن نعلم ما يجب القيام به، ولايمكن الذهاب بهذه البساطة إلى الصائغ وبيع كل هذا الذهب؛ لذلك قمنا بالاتصال بالشرطة؛ فأخذت الذهب وأعطونا إيصالًا بالاستلام”.

وختم قائلًا: ” في حال قررت السلطات إرسال الذهب إلى لندن ولم تعده لي، فأنا لا أزال أحتفظ بالدبابة”.