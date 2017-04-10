مسلسل Mr.Robot يطلب “هاكرز” حقيقيين للتصوير

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلن فريق عمل مسلسل Mr.Robot الدرامي الأمريكي عن حاجته إلى “هاكرز” حقيقيين يظهرون في خلفية مجموعة من مشاهد الموسم الثالث من المسلسل، والذي ستبدأ إذاعته في أكتوبر من العام الجاري، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب إيليوت، مجنون التكنولوجيا ومحترف الاختراق الإلكتروني والذي يجسد دوره الممثل المصري رامي مالك، حيث يستغل خبراته في مجال الاحترافية والقرصنة الإلكترونية لمحاربة وكشف ألاعيب شركة E والتي تحاول استغلال وانتهاك الحياة الشخصية للمستخدمين.

وجرى عرض الجزء الثاني من المسلسل منتصف العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا بين المشاهدين خاصة من عشاق عالم “الهاكرز” وكذلك المتخصصين في المجال لأنه يهتم بأدق التفاصيل التقنية لإضافة شيء من الواقعية للأحداث في السياق الدرامي.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق الموسم الثالث من المسلسل خلال أكتوبر من العام الجاري.