منشأة فندقية تقدم لزبائنها تجربة سباحة مرعبة (صور وفيديو)

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

خصص أحد الفنادق لزبائنه من السياح مسبحاً أقل ما يقال عنه أنه يحبس الأنفاس ويقدم لمرتاديه تجربة خيالية قد تكون الأكثر رعباً في حياتهم، وذلك وفقاً لما أظهرته لقطات حية من المسبح تداولتها وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إحدى المنشآت الفندقية الفاخرة جهزت مسبحاً خيالياً فوق السطح، أرضيته من الزجاج ويمتد حتى خارج البناء ولا شيء تحت أرضيته الزجاجية سوى الشارع والسيارات والمارة، في مشهد رائع.

ونشرت الصحيفة صوراً وفيديو للمسبح الخارجي الموجود فوق سطح مبنى Market Square Tower في ولاية تكساس الأمريكية، ويتضح فيها الامتداد الخارجي للمسبح الذي يمتد حوالي 10 أقدام خارج محيط المبنى.

ويظهر في المقطع أحد الأشخاص يسير فوق زجاج المسبح الذي تبلغ سماكته 8 إنشات، وقد امتلك الشجاعة والجرأة ليسير فوق الامتداد الخارجي للمسبح وكأنه يسير في الهواء لكن في حقيقة الأمر أنه يسير فوق زجاج شفاف غير ظاهر للعيان.