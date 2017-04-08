75 ألف دولار للاشتراك في النادي الإباحي للنجوم و الأثرياء

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

نادي “Snctm” هو آخر تقليعة للباحثين عن الاسترخاء والمتعة من أغنياء الكوكب، وهو عبارة عن ناد إباحي خاص بأهم الأسماء في عالم الشهرة و المال حسب صحيفة “نيويورك بوست”.

واسم النادي مشتق من الكلمة اللاتينية “sanctuaire” التي تعني المحراب أو المعبد، ويمارس أنشطته في كل من نيويورك ولوس أنجلس، وهي عبارة عن سهرات ماجنة، وعلى الراغبين في الانضمام إليه دفع انخراط سنوي قيمته 75 ألف دولار أي حوالي 70 ألف يورو.

ويقول منظم سهرات النادي دامون لاونير(45 عاما) : “الأمر لا يتعلق بالجنس فقط، بالفعل هناك الكثير منه هنا، ولكن مهم أيضا النقاشات التي تدور بيننا كأشخاص واستكشافنا لكل هذا معا”.

وتقدم السهرات عروضًا جنسية مباشرة، فمثلا في نهاية الأسبوع الماضية أجرى النادي مبنى ملحقا بأحد أرقي الفنادق بـ”منهاتن”، وحضر السهرة 100 ضيف من أهم الأسماء على المستوى العالمي، حيث قضوا سهرة خاصة.

ويقول لاونير: “أنا معجب جدا بأسماء أعضائنا، هناك أشخاص يخترعون آلات نستعملها يوميا كالسيارات والحواسيب، ومبدعي الأفلام التي نشاهدها”.

ويمكن لأثرياء العالم غير الأعضاء في النادي الحضور لواحدة من سهراته بدفع قيمة التذكرة التي تتراوح بين 1500 و 1875 دولارا.