بالصور.. شاهد كيف تقضي العائلات السعودية أوقاتها في مهرجان أبها السياحي

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

يواصل مهرجان أبها السياحي فعالياته المتنوعة في السعودية مستقطباً عدداً كبيراً من العائلات التي وجدت في المهرجان متنفساً ترفيهياً جميلاً ساعدت في إنجاحه إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والأجواء الجميلة للمدينة.

وتظهر الصور التي تنشرها إدارة المهرجان المقام في مركز أبها الدولي للمعارض، أعداداً كبيرة من العائلات التي توزعت في أسواق المهرجان التجارية، أو أمام المنصات التي تقام عليها العروض الفنية كالمسرحيات والفرق الإنشادية، أو الحدائق وألعاب الأطفال المتنوعة.

ويعتبر المهرجان السنوي الذي يستمر شهراً كاملاً، استثنائياً هذا العام كونه يتصادف مع اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية، وهو ما بدا واضحاً من خلال الاهتمام الكبير من إدارة المهرجان في النواحي التنظيمية وإقامة عدة فعاليات مميزة.

وتتضمن النسخة الحالية من المهرجان، السحب على ٧ سيارات وجوائز قيمة بصفة يومية، فيما يحتوي معرض السلع الاستهلاكية ٢٥٠ جناحا بمشاركة شركات محلية وخليجية وعربية مثل المغرب وتونس ومصر، بجانب معرض خاص للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) يضم ٢٤ جناحاً، فضلاً عن فتح مدينة الألعاب والمسرح خارجي والمطاعم.