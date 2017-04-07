حفيدة مانديلا تشارك في مهرجان “الفرح الأفريقي” بتونس

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

وصلت، يوم الجمعة، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، نديليكا مانديلا، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفرح الأفريقي بمدينة دوز، من محافظة قبلّي، جنوب شرقي تونس.

واختارت إدارة مهرجان الفرح الأفريقي التي ستنظم دورتها الثالثة من 9 إلى 12 من أبريل الجاري، لتحمل اسم الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا، تحت شعار “إفريقيا، تنمية وسلام”.

وضمن فعاليات المهرجان سينظم حفل تنشيطي ومجموعة من الفقرات الفنية التي تحتضنها ساحة الفنون محمد المرزوقي، إلى جانب ندوة فكرية تحمل عنوان “التنمية والفساد وسبل مكافحة الفساد “.

وبرمجت إدارة المهرجان أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء من تونس وخارجها، ومنهم جمال الصليعي، وهشام الجخ وعبير ديب وضو عون وعلاء الرمحي ومديحة التاجوري.

وتنظم حفلات فنية ساهرة يحييها فنان “الريجي” العالمي ألفا بلوندي، والفنان الليبي أحمد السوكري، وفرقة “أولاد الجويني”، إلى جانب عروض عامة تحت شعار “إيقاعات الحياة “، وعرض لفرقة “عرين الشمال” الأردنية، وحفل فني كبير بعنوان “موسيقى وكلمة”.

وضمن “إيقاعات الحياة” تقدم جمعية الصمّ بدوز، عرضًا مسرحيًا بعنوان “هويّة” بساحة الفنون.