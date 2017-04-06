زوجان كنديان يفوزان باليانصيب للمرة الثالثة

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

أعلنت صحف كندية، أن الزوجين فانك المقيمين في مقاطعة “ألبيرتا”، فازا باليانصيب للمرة الثالثة، فحصلا هذه المرة على 8.1 مليون دولار (حوالي 5.6 مليون يورو) ، بحيث اقتسما الغنيمة الكبرى (16.3 ملايين) مع أصحاب التذكرة الثانية الفائزة وهم من اونتاريو.

واقتسم دوغلاس فانك في العام 1989 مبلغ 128 ألف دولار مع 4 من أصدقائه، وفي 2010 فاز هو وزوجته بـ 100 ألف دولار.

وكان دوغلاس في عمله عندما اتصلت به زوجته باربارا قائلة: “فعلتها مرة أخرى”، حيث تأكدت من الأرقام الفائزة في سحب 22 فبراير/شباط على الموقع الإلكتروني لشركة “غرب كندا” لليانصيب.

وأضافت بربارا:”كنت متأكدة أن لدينا الأرقام كلها، لكنني لم أكن أعرف عدد الفائزين ثم اتصلت بدوغلاس قبل منتصف الليل لأخبره أن المبلغ أكثر من 8 ملايين دولار”.

وسيستغل الزوجان المال بشراء منزل وسيارة جديدين، وسيخصصان ما تبقى لبناتهما وأحفادهما.