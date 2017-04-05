الحظ الهندي يسيطر على سحب “بيغ تيكيت” في أبوظبي

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

فازت هندية تدعى نيشيثا راداكريشنا بيلاي من ولاية كيرالا، بالجائزة الكبرى في سحب “بيغ تيكيت” الذي جرى في مطار أبو ظبي الدولي صباح اليوم الأربعاء، وهي عبارة عن مبلغ 10 ملايين درهم.

ويبدو أن حظ الفوز ظل يلازم الهنود خلال الفترة الأخيرة، حيث فاز في الشهر الماضي هندي آخر يدعى سريراج كريشنان كوبارمبيل، والذي حصل أيضًا على جائزة مالية قدرها 7 ملايين درهم، بحسب ما نشرته صحيفة “خليج تايمز”.

وفي تفاصيل الجائزة الأخيرة، اتصل موظفو “بيغ تيكيت” بالفائزة الهندية، ولكن والدها هو من أجاب على المكالمة الهاتفية، ورد الوالد المصدوم قائلاً: “إن ابنته في الولايات المتحدة الأمريكية”.

واختار كوبارمبيل الرقم الفائز حيث كان المشاركون يحملون بطاقاتهم وهواتفهم الذكية ولكن عندما تم الإعلان عن اسم نيشيثا تفرق الحشد بخيبة الأمل.

وأشار كوبارمبيل الفائز السابق بالجائزة الكبرى، إلى أن حياته ظلت على حالها رغم فوزه بمبلغ 7 ملايين درهم، وقال: “إن المال لم يغير نمط حياتنا”.