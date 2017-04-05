مطار جدة يشعل غضبًا في السعودية بسبب “سوء التنظيم”

المصدر: ريمون القس - إرم نيوز

أثار تأخير نزول الركاب من إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية في مطار جدة غرب المملكة بسبب خطأ تنظيمي، حفيظة الكثير من السعوديين ممن عبروا عن غضبهم من الإرباك الذي اعتبروه “غير مبرر”.

وقال الكاتب السعودي خالد السليمان، إن عجز الطائرة عن إنزال الركاب بسبب عدم وجود مكان شاغر للوقوف أمر “غير مقبول بسبب ما يترتب عليه من عناء للمسافرين وتعطيل لمصالحهم، ويسبب إرباكًا لجدول رحلات وعمليات شركة الطيران، ما يسبب لها خسائر غير مبررة”.

وفي حين برر البعض الخطأ الذي تسبب بتأخير نزول الركاب، بأن المطار يتحمل فوق طاقته التشغيلية، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، مؤخرًا، بيانًا يشير إلى عدم وجود تنسيق مع الخطوط السعودية.

واعتبر السليمان في مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الأربعاء، بأن بيان الهيئة يحمل “تفسيرًا غريبًا وغير مقبول، ويعني أن الطيران المدني لا يسيطر على حركة الطيران”.

وأضاف أن “هذا لا يعفي هيئة الطيران المدني من تحمل مسؤولية التخطيط البعيد المدى لحاجة حركة الطيران في المطارات الرئيسية وإنهاء مشروعي مطار جدة الجديد وتوسعة مطار الرياض في وقت مناسب لمواجهة ضغط حركة المطارات مع تشغيل شركات الطيران السعودية الأخرى بكامل طاقتها”.

سجال في أوساط المواطنين

وأثارت الواقعة غضبًا وسجالًا في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وعبر كثير من السعوديين عن امتعاضهم منها، واصفين ما جرى بأنه “فوضى”. وطالب بعضهم بتسليم إدارة مطار جدة إلى شركات أجنبية.

وعلق أحدهم أن “الحل الأفضل هو تسليم المطارات لشركات، مثل مطار المدينة سلم لشركة أجنبية، ونجح نجاحًا باهرًا، وقد ذكروا أنه سيتم تعميم ذلك”.

تعثر مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة

ووجه الكثير من المغردين انتقادات حول تعثر مشروع “مطار الملك عبد العزيز الجديد” في جدة، إذ تأخر تسليمه أكثر من أربعة أعوام، في ظل تأكيدات مسؤولين على تنفيذ النسبة الأكبر منه، ليدخل في نطاق التشغيل التجريبي نهاية العام الحالي.

إلا أن وسائل إعلام محلية لا تعبر عن تفاؤلها إزاء الموعد، معتبرةً أن التلكؤ في تنفيذ المشروع يضر بسمعة المملكة.

وارتفعت في الآونة الأخيرة حدة الأصوات المنتقدة لظاهرة تعثر المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية، في ظل تأخر إنجازها لأعوام، لتبرز دعوات يطلقها مثقفون واقتصاديون سعوديون بين الحين والآخر تطالب بإنقاذ تلك المشاريع، لتأخذ دورها في تنمية الاقتصاد والمجتمع.