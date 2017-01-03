الأردن.. التحقيق مع أساتذة جامعيين تحرَّشوا بطالباتهم جنسيًا

المصدر: عمّان- إرم نيوز

شرعت الجامعة الهاشمية، الواقعة في محافظة الزرقاء الأردنية، شمالي العاصمة عمّان، بالتحقيق مع عدد من أعضاء هيئتها التدريسية، بعد تقدّم طالبات بشكوى لرئاسة الجامعة، تفيد بتحرش هؤلاء الأساتذة بهن جنسيًا.

وقال وزير التعليم العالي الأردني، الدكتور عادل الطويسي، إن الجامعة الهاشمية تحقّق بتهمة التحرش مع الأساتذة، دون التصريح عن عددهم، أو وقت وقوع الحادثة.

وأوضح، أن العقوبة التي ستقع على هؤلاء الأساتذة، حال ثبوت التهمة عليهم، هي فصلهم، وحرمانهم من جميع حقوقهم المالية.

وكشف مصدر في الجامعة الهاشمية، أن التهمة ثبتت على “الأساتذة المتحرّشين”، وأن الأمر يحتاج عدة أيام لصدور قرار بحقهم.

ويمر التحقيق في الجامعات الحكومية الأردنية، بــ 3 مراحل، تعرض خلالها القضية على 3 لجان مختلفة، الأولى تسمَّى “لجنة تحقيق”، بينما تُنقل القضية إلى لجنة ثانية حال ثبوت التهمة وهي “مجلس تأديبي أولي”، ومن ثم إلى “مجلس تأديبي استئنافي”، بعد صدور القرار من المجلس السابق.