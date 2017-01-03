غرابٌ يسرق جواز سفر مواطن أستوني عند الحدود مع روسيا ويطير هاربًا‎

المصدر: موسكو – إرم نيوز

سرق غراب جواز سفر مواطن أستوني على الحدود الروسية الأستونية، وطار هاربًا .

وذكرت وكالة سبوتنيك، أنه عند بدء الإجراءات المألوفة للتخليص الجمركي لسيارة المواطن الأستوني، سحب موظف الجمارك من المواطن الأستوني جواز سفره، وفي هذه اللحظة انقض غراب على الموظف وقام بسرقة الجواز.

وقالت إدارة الجمارك، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لها، “قام غراب بالانقضاض على موظف الجمارك أثناء القيام بعمله وسرقة جواز سفر مواطن أستوني بسرعة فائقة، وطار من موقع الحادثة”.

وحاول مسؤولو الجمارك مساعدة الرجل، حيث قام أحد العاملين بالركض خلف الغراب، ولكن لم يستطع التقاطه، ومن ثم قامت لجنة بالبحث عن الغراب بمساعدة الكلاب، ومع كل ذلك باءت جميع المحاولات بالفشل.

وأعطت السلطات الجمركية في روسيا المواطن الأستوني الأوراق المطلوبة وعنوان القنصلية في سانت بطرسبرج، لكي يحصل على جواز أو أوراق تسمح له بالعودة إلى بلاده .