ريبيكا فيرجوسون تضع شرطًا “غريبًا” للموافقة على الغناء في حفل تنصيب ترامب

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

وافقت المغنية البريطانية، ريبيكا فيرجوسون على الغناء في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الـ 20 من يناير الجاري، شريطة أن يسمح لها بأداء أغنية ‘Strange Fruit’، لمغنية الجاز الأمريكية الراحلة بيلي هوليدي، التي تتحدث عن معاناة السود في الولايات المتحدة.

وأضافت المغنية البريطانية البالغ من العمر 30 عاما في تغريدة لها على حسابها الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “هذا جوابي على العرض الذي قدم لي، إذا سمحت لي بأداء ‘Strange Fruit’، الأغنية ذات الأهمية التاريخية، التي وضعتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء لأنها أثارت الجدل”.

وقالت ” إنها أغنية تتحدث إلى الشعب الأسود المحتقر والمظلوم بأمريكا، أغنية تذكر بأن الحب هو الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يهزم الكراهية في العالم، حينها سأقبل دعوتك بكل سرور وأحضر لرؤيتك في واشنطن”.

ورفض عدد من نجوم الغناء في العالم، إحياء حفل تنصيب الرئيس ترامب بسبب مواقفه المتطرفة وتصريحاته المستفزة، من بينهم التون جون و سيلين ديون وبيونسيه ومادونا وجاستن تامبرليك وغيرهم”.

والسؤال هنا.. هل سيرغم هذا المأزق فريق التحضير للحفل على القبول بشرط ريبيكا فيرجوسون؟ علما بأن الأغنية التي تشبثت بها من أقوى الأغاني التي عبرت عن معاناة السود في الولايات المتحدة كعبيد خلال القرن العشرين، ترامب لا يفوت مناسبة دون التعبير عن عدائه للأجانب والأقليات خلال الحملة الانتخابية.