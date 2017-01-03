ولادة ماعز برأس غريب في الأردن (صورة)

المصدر: عمان- إرم نيوز

فوجئ أحد مربي الأغنام في بلدة تل ارماح شرقي محافظة المفرق شمال الأردن، بولادة ماعز صغير برأس ووجه غريبين في حالة نادرة من نوعها.

واعتبر محمد الشرفات، أحد سكان البلدة التي يغلب على أهلها تربية المواشي والزراعة، أن التشوه الخلقي ناتج عن الأدوية أو الأعلاف التي تقدم للماشية.

وقال الخبير الزراعي الدكتور محمد أبو دلبوح من المركز الوطني للبحوث الزراعية، إنه رأى الكثير من حالات التشوهات الخلقية بين حيوانات، إلا أنه لم يشهد لمثل هذه الحالة مثيلا.

وأرجع أبو دلبوح، هذه الحالة إلى التغذية غير السليمة، وافتقار علف الأم إلى فيتامين ” أ” .