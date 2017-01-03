وزيرُ العدل السعودي يُتيح عقد النكاح في المحكمة خارج أوقات الدوام الرسمي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أقر وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا وليّ لها أو من عضلها أولياؤها، خارج أوقات الدوام الرسمي.

وتم تعميم ما أقره الوزير إلى المحاكم كافة، ويأتي ذلك وفقاً لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية، التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا وليّ لها، أو من عضلها أولياؤها.

فإذا امتنع الخاطب عن إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي، وطلب إجراء العقد خارجه، فلرئيس المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي، إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل خارج وقت الدوام.

وجاء هذا القرار نظراً لتحرج بعض الخطّاب في المملكة العربية السعودية من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.