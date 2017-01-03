أحدث تصنيف.. تعرف على شركات الطيران الأكثر أمنًا في العالم

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

أظهرت دراسة أعدها “مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات” لصالح مجلة “أيرو إنترناشيونال” المتخصصة في موضوعات الطيران، أن شركات الطيران الموجودة في آسيا والشرق الأوسط ما زالت تسيطر على المراكز الأولى في قائمة أكثر شركات الطيران أمنا في العالم خلال 2016.

وبحسب الدراسة، فإن شركات “كاثاي باسيفيك” ومقرها هونغ كونغ احتفظت بالمركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم من حيث سجل الأمان.

وفي المركز الثاني جاءت شركة “أير نيوزيلاند” وفي المركز الثالث “هاينان أيرلاينز” الصينية و”الخطوط الجوية القطرية” في المركز الرابع، في حين جاءت أول شركة طيران أوروبية في المركز الخامس وهي “كيه.إل.إم” الهولندية.

وبحسب معدي الدراسة فإن الاتجاه الإيجابي بالنسبة لأمن وسلامة الطيران استمر خلال العام الماضي، مشيرين إلى الانخفاض النسبي لحوادث الطيران خلال 2016، كما أشارت الدراسة إلى أنه رغم تعرض أكبر 60 شركة طيران في العالم لبعض الحوادث التي أدت إلى تحطم الطائرات، فإن أيا من هذه الحوادث لم يسفر عن سقوط قتلى.

وجاءت شركة “إيفا أير” من تايوان وشركتا “طيران الإمارات” و”طيران الاتحاد” من الإمارات العربية المتحدة وشركة “كانتاس” من أستراليا و”جابان أيرلاينز” و”أول نيبون أيروايز” من اليابان و”لوفتهانزا” من ألمانيا في المراكز من السادس حتى الثاني عشر في القائمة.

اعتمد باحثو المركز على سجلات شركات الطيران والعلاقة بين عدد الحوادث وإجمالي الخسائر على مدى 30 عاما.

وكان “مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات” و”شبكة سلامة الطيران” الموجودة في هولندا أعلنا بالفعل أن عام 2016 كان أكثر السنوات أمنا بالنسبة لحركة النقل الجوي.

وقد أعلن “مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات” عن وفاة 321 في حوادث طيران خلال العام الماضي، في حين ذكرت “شبكة سلامة الطيران” أن عدد الضحايا وصل إلى 325 قتيلا وذلك بسبب الاختلافات الطفيفة في البيانات المستخدمة لدى كل جهة منهما.

ويرصد “مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات” حوادث الطائرات التي يزيد وزنها عن 5.7 طن وتحمل 19 راكبا على الأقل، في حين ترصد “شبكة سلامة الطيران” حوادث الطائرات التي لا يقل عدد ركابها عن 14 راكبا، ولا يرصد المركزان حوادث الطيران العسكري.