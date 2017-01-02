بالفيديو … المياه تتسبب بتعطيل الرحلات في مطار الملك عبد العزيز

المصدر: الرياض- إرم نيوز

انتشر الاثنين مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الصالة الشمالية لمطار الملك عبد العزيز الدولي وقد غمرتها المياه.

وتعطلت الرحلات المغادرة في المطار، قبل أن تؤكد إدارته فيما بعد علاج المشكلة وعودة الحركة التشغيلية لطبيعتها.

وأوضح الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر “تويتر” أن تعرض أنبوب نظام مكافحة الحريق بالصالة الشمالية للكسر أدى إلى تسرب المياه بصالة المغادرة ما تسبب في تأخر محدود لبعض الرحلات.

وأكد أنه تم إصلاح الأنبوب المكسور وحل مشكلة تسرب المياه من قبل فرق الصيانة بالمطار الدولي وعودة الحركة التشغيلية في الصالة الشمالية إلى طبيعتها.

ومطار الملك عبد العزيز مطار دولي يقع على بعد 19 كيلو متراً شمال مدينة جدة الميناء الأول في السعودية،بدأ بناؤه في 1974، وتم افتتاحه رسمياً في إبريل 1981.