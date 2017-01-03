هل سيكون 2017 عام “زلزال طهران العظيم”؟

المصدر: طهران – إرم نيوز

حذر مساعد وزير الداخلية الإيراني إسماعيل نجار الاثنين، من تعرض العاصمة طهران إلى زلزال مدمر، مشيرًا إلى أن الاستعدادات والإمكانيات الحكومية لمواجهة هذا الزلزال بسيطة جدا.

وقال نجار في مقابلة صحافية إن “الحديث عن وقوع زلزال عظيم ومدمر في العاصمة طهران ليست شائعة، إنما هناك تقارير تؤكد على أن بداية هذا الزلزال سينطلق من سلسلة الجبال الوسطى المحاذية للعاصمة”.

وأضاف المسؤول الإيراني بأن “علماء الفيزياء الجيولوجية أكدوا على وقوع زلزال عظيم في طهران، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد وقت وقوع هذا الحادث”، داعيا إلى “ضرورة وضع خطط لمواجهة هذا الخطر المحدق من أجل الحفاظ على أرواح الناس”.

واعتبر مساعد وزير الداخلية الإيراني بأن “زلزال طهران سيكون حدثًا عالميًا لما تسببه هذه الكارثة من خسائر بشرية ومادية كبيرة”، لافتا إلى “ضرورة الاستفادة من تجارب اليابان التي وضعت خططًا لمواجهة الزلازل”.

في السياق، قالت تقارير دولية إن “طهران واحدة من بين خمس مدن عالمية معرضة لخطر الزلازل”، مشيرة إلى أن “الزلزال المتوقع أن يضرب طهران سيكون بدرجة 7 على مقياس رختر، ويتوقع وقوع ملايين القتلى والجرحى في أول ساعة من وقوع الكارثة”.

إلى ذلك، يعيش نحو 14 مليون إيراني في العاصمة طهران، في مبانٍ متراصة تفتقد الإجراءات السليمة لمواجهة الزلازل، الأمر الذي يزيد من الضحايا في حال حدوثها.