كاتب بريطاني: تيتانيك لم تغرق بسبب الجليد ويكشف السبب الحقيقي (صور)

المصدر: لندن- إرم نيوز

قال كاتب صحافي بريطاني إن سفينة تيتانيك الشهيرة، غرقت بسبب تعرضها لحريق وليس بسبب اصطدامها بجبل ضخم من الجليد كما هو معروف.

وغرقت تيتانيك منذ ما يزيد على 100 سنة، ما أدى إلى مصرع أكثر من 1500 راكب، في أسوأ كارثة نقل بحرية في التاريخ.

وذكر المؤلف والكاتب الصحافي البريطاني سينان مولوني أنه توصل إلى هذه النظرية بعد أبحاث استمرت لحوالي 30 عامًا.

وقال مولوني: “وجدنا أثار حريق بطول أكثر من 30 قدمًا على الجزء الذي صدم جبل الجليد… نحن نعاين ذلك الجزء وتوصلنا إلى قناعة بأن الحريق بدأ في غرف السخانات”.

وأضاف أنه “تمت السيطرة على الحريق وإعادة السفينة إلى ميناء ساوثهامبتون حتى لا يلاحظ المسافرون الجزء المحروق، لم يتطرق أي أحد لآثار الحريق من قبل وهي بالفعل تغير نظرية سبب الحادث، نحن تحدثنا لخبراء كثيرين وأكدوا لنا أن الفولاذ عندما يتعرض لحريق يتآكل ويضعف بنسبة تصل إلى 75%، وهو ما أدى إلى انشطار جسد السفينة الفولاذي بعد اصطدامها بجبل الجليد”.

يشار إلى أن تيتانيك بنيت في مدينة بلفاست بايرلندا الشمالية وهي أكبر باخرة ركاب في العالم في تلك الفترة، وكانت في رحلة من ميناء ساوثهامبتون جنوب بريطانيا إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة في 10 نيسان/أبريل عام 1912 عندما غرقت في المحيط الأطلسي وقتل أكثر من 1500 من ركابها البالغ عددهم 2224 راكبا.