كيف ستنهي هيئة كبار العلماء قضية المصاحف المغلوطة في السعودية؟

المصدر: إرم نيوز - قحطان العبوش

تنهي هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في السعودية، خلال اليومين القادمين، قضية المصاحف المغلوطة المنتشرة في المملكة، بتحديد طريقة لإتلافها سيتم اتباعها بشكل إلزامي عند إتلاف تلك المصاحف.

وتنهي الهيئة التي يرأسها مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، خلال يومين اجتماعات دورتها الـ 84 التي بدأت أمس الأحد، بالبت في قضية المصاحف المغلوطة سواء لوجود ملاحظات مطبعية أو فنية فيها، وتحدد طريقة لإتلافها.

ووفقاً لتوقعات كثير من العلماء، فإن القرار الذي سيصدر حول المصاحف المغلوطة، والذي سيعتبر بمثابة فتوى شرعية، سيكون بحرق تلك المصاحف أو دفنها في مكان طاهر لا تصل إليه القاذروات كما حددت فتاوى سابقة في المملكة بهذا الخصوص.

وتعد قضية المصاحف المغلوطة واحدة من القضايا الرئيسية التي تناقشها هيئة كبار العلماء في اجتماعها بعد أن أحالها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الجهة المسؤولة عن طباعة وتوزيع المصاحف في السعودية وخارجها.

وتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على متابعة المصاحف الموجودة في المساجد، خصوصاً تلك التي يقدمها فاعلو الخير الذين يوفرون أعدادا من المصاحف غير المطبوعة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتحمل بعض الأخطاء، وأغلبها مطبوع في دول أخرى.