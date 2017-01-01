حيل لجعل تواصلك مع الآخرين أسهل

المصدر: دلال قصري- إرم نيوز

التواصل مع الآخرين، قد يكون صعباً في مرحلة من مراحل حياتنا، سواءً كان ذلك في العمل أو في علاقاتنا الخاصة.

علم النفس يساعدك على تجاوز المرحلة من خلال خدع بسيطة تجعل من التواصل مع الآخرين أمراً أكثر سهولة ويسرا.

انظر لعيني محدّثك إن لم يعجبك جوابه

في كثير من الأحيان قد لا يرضيك الجواب الذي تحصل عليه عن سؤالك أو ربما لا تفهمه.

بدلاً من تكرار السؤال، أو طرح سؤال آخر، كلّ ما عليك فعله هو النظر لعيني محدثك وسيشعر بالضغط ويجبره ذلك على الشرح أكثر وتوضيح جوابه بشكل أفضل.

ابقَ هادئاً إذا رفع أحدهم صوته عليك

ابذل جهدك للبقاء هادئاً في حال رفع أحدهم صوته عليك.

رفع الصوت أمر نابع من الشعور بالغضب، وأحياناً قد تزيد تصرفاتنا الوضع سوءاً.

لذا فإن التزام الهدوء سيجعل محدّثك الغاضب يهدأ بسرعة أكبر، وسيحلّ الشعور بالذنب محلّ مشاعر الغضب، وعلى الأرجح سيبادر بالاعتذار إليك.

اجلس بجانب شخص عدواني!

إن كنت متجها إلى اجتماع في العمل، وكنت تعلم بحضور شخص عدواني وكنت تخشى أن تكون موضع انتقاد، فكلّ ما عليك فعله هو أن تجلس إلى جانب الشخص العدواني.

قد تشعر بعدم الارتياح والتوتر، لكنك لست الوحيد، فمن حولك سيشعرون بذلك أيضاً وسيتجنبون استهدافك وانتقادك.

احفظ أسماء الجميع إن كنت ترغب في أن تكون معروفاً

إن كنت تريد أن تكون معروفا ومشهوراً بين زملائك وأصدقائك، فابدأ اذن بمناداتهم بأسمائهم.

تشير الدراسات إلى أننّا عند مناداة شخص ما باسمه سيشعر أنه مميز وبالتالي سيتذكّرك، ومع مرور الوقت ستجد أنك أصبحت معروفاً أكثر بين زملائك.

اكتب أفكارك عندما تشعر بالإحباط

جميعنا نشعر بالإحباط والتوتر في الكثير من الأحيان.

كلّ ما عليك فعله في هذه الحالة، أن تدوّن ما تشعر به وما تفكر فيه في هذه اللحظات على مفكّرة، وبعدها أغلقها وضعها جانباً.

صدّق أو لا تصدّق، سيساعدك ذلك على التركيز بشكل أفضل، لأنك قد تشاركت أفكارك ولم تبقها حبيسة في رأسك؛ ما يخفف عن ذهنك بعض العبء.

أعطِ نفسك خيارات أقلّ عندما تعجز عن اتخاذ القرار

يعتقد الكثيرون أن من الأفضل الحصول على معلومات أكثر وخيارات أكثر لاتخاذ قرار ما.

لكن في الواقع، كثرة الخيارات تشلّ التفكير، إذ أثبت العديد من دراسات علم النفس أن أربعة خيارات هي الحدّ الأعلى للخيارات التي يجب أن تكون لدينا لنستطيع الاختيار بشكل سليم.

إن وجدت نفسك غير قادر على اتخاذ قرار معين، فقلّص خياراتك إلى مجموعات من أربعة خيارات سيساعدك ذلك على أن تأخذ وقتك لتدرس كلّ خيار على حدة ومن ثمّ اتخذ القرار السليم.

أشعر الآخرين بأنهم مهمّون عند طلب مساعدتهم

عند طلب المساعدة من شخص ما، ابدأ جملتك بـ “أحتاج إليك” أو “أحتاج مساعدتك”يحب الناس أن يشعروا بأنهم مهمّون وأن هناك من يحتاج إليهم، وفي هذه الحالة سيقدّمون لك المساعدة دون تردّد.