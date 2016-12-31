المصريون يقتلون “رأس الفتنة” في “رأس السنة” (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر- إرم نيوز

بعد أيام من محاولات إيقاع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، انتهز المصريون احتفالات رأس السنة للتعبير عن التعايش والمواطنة السلمية، في طقوس تتكرر مرة كل عام بعيدٍ تاريخي يخص المسيحيين وواقعي يجمع الطرفين.

كاميرا “إرم نيوز”، رصدت الطقوس الاحتفالية للمصريين برأس السنة الميلادية “الكريسماس”، وإقبالهم على محلات الإكسسوارات والهدايا، لشراء مستلزمات الاحتفال بالعام الجديد، لتزيين منازلهم والأماكن التي يترددون عليها.

وفيما تختلف الاحتفالات من دولة إلى أخرى، تبقى احتفالات المصريين التي يتردد عليها الزوار من أنحاء العالم في تلك المناسبة “ذات طابع خاص”، ويبقى بابا نويل “سانتا كلوز” وشجرة الكريسماس، رمزين ثابتين ومشتركين، لهذه الفترة من كل عام.

العديد من الأسر المصرية أجمعت على أن الاحتفال بالعام الجديد، طقس ثابت لديهم “مسلمين ومسيحيين” منذ زمن بعيد، لما تتضمنه من بهجة وفرحة تعم على الجميع، دون تفرقة دينية.

وأشاروا إلى أن تزيين المنازل وأماكن العمل، من الأمور المهمة للإحساس بفرحة العام الجديد، وكذلك شراء دبدوب “بابا نويل” للأطفال، وشجرة الكريسماس، التي تضفي لمسة جمالية، على أي مكان.