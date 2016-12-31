أجمل 10 أماكن لقضاء احتفالات رأس السنة في أبوظبي

المصدر: محمود صبري- إرم نيوز

لا يزال هناك متسع من الوقت للمقيمين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لاختيار المكان الذي يريدون الاحتفال فيه في ليلة رأس السنة الجديدة، وبوجه عام هناك شيء خاص حول الاحتفال في اللحظات الأخيرة من العام 2016.

فإذا كنت تريد أن تعيش ليلة فاخرة أو لديك ميزانية ضيقة تتحرك بها، إليك أهم 10 أماكن يمكنك زيارتها بليلة رأس السنة في أبوظبي لتستمع وتشاهد أحداثا مجانية مذهلة.

احتفل مع النجم حسين الجسمي

من المتوقع حضور 10 آلاف شخص للاستمتاع بموسيقى وإثارة حسين الجسمي، ونجم البوب ​​المصري محمد حماقي ونجم إحساس الغناء الفلسطيني محمد عساف، حيث سيقدمون أمسيتهم الغنائية على كورنيش الواجهة البحرية لجزيرة الماريه، في حين أن حضور الحفل سيكون مجانيا.

الكرنفال الشتوي

في انعقاده بمنتدى دو، سيقدم الكرنفال المجاني للزوار مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك التمتع بحديقة ثلجية ومعارك كرات الثلج ورجال الثلج، وسوف تستمتع العائلات بالاحتفالات مع الألعاب الكرنفالية التقليدية وركوب الخيل، إضافة إلى عرض الألعاب النارية في ياس الجنوبية، وسوف يبدأ الكرنفال من الساعة الـ 4:00 عصراً فصاعدا في ليلة رأس السنة الجديدة والحضور مجاني.

شاهد الألعاب النارية

يتواصل عرض الألعاب النارية هذا العام عبر العاصمة أبوظبي، ويمكن مشاهدة الألعاب النارية وهي تضيء السماء من قصر الإمارات، وجزيرة الماريه وخور المقطع.

حفل النجم البريطاني Fuse ODG

سيقام هذا الحفل في فندق أبوظبي الكورنيش، الذي سيستقبل نجم الموسيقى الأفريقية الغانية الشهير Fuse ODG، الذي عمل مع كبار الفنانين بما في ذلك شون بول وماجور لازر، وتبدأ التذاكر من 200 درهم. للحجز زوروا موقع www hilton .com

حفل Jamaican fusion

احتفال كاريبي مع عرض حي من قبل الفنان الجامايكي الريغي واين وندر، الذي سيغني طوال الليل في فندق شيراتون، في حين سيكون سعر التذكرة 150 درهما، للحجز زوروا موقع www.sheratonabudhabi.com

احتفل مع فرقة الروك البريطانية كولدبلاي

ستقدم فرقة الروك البريطانية كولد بلاي عرضا حيا في دو أرينا بجزيرة ياس، كجزء من جولتهم العالمية التي تحمل اسم “‘A Head Full of Dreams Tour”، التي باعت بالفعل أكثر من 2.5 مليون تذكرة في جميع أنحاء العالم.

وسيحظى الزوار أيضا بمشاهدة عرض جميل للألعاب النارية بالقرب من منتصف الليل، بينما سيكون سعر التذكرة 316 درهما، للحجز زوروا موقع www.thinkflash.ae

بلو مارلن إيبيزا الإمارات

تقع بين أبو ظبي ودبي بلو مارلن إيبيزا الإمارات، ستستقبل عرض DJs للاحتفال باللحظات الأخيرة من العام 2016، فيما سبتدأ الأسعار من 500 درهم، في غولدن توليب الجزيرة وفندق ومنتجع غنتوت.

احتفل مع ​​نانسي عجرم

ستقدم الفنانة الحاصلة على جائزة التسجيلات البلاتينية الفائزة ثلاث مرات بجوائز الموسيقى العالمية، النجمة اللبنانية نانسي عجرم عرضاً مع بلال فارس في بيتش روتانا.

للحصول على تفاصيل الحجز يرجى زيارة www.facebook.com/nancyajram.

غاتسبي العظيم في النادي

سيشمل هذا الحفل لفرقة رابطة العنق السوداء التاريخية، موسيقى حية من فرقة نيو جروف، فضلا عن بوفيه مفتوح وعرض للألعاب النارية.

سعر التذكرة سيبدأ من 725 درهما، للحجز زوروا www.the-club.com

حفل نيويورك غالا الكبير في قصر الإمارات

سيستمتع الضيوف بموسيقى حية وبوفيه كبير، وفي كل زاوية من القاعة ميزة ترفيهية مثيرة، بما في ذلك الألعاب البهلوانية والراقصات البهلوانيات.

بينما ستشهد منطقة الشاطئ عرض الألعاب النارية الكبرى مع عرض الألعاب النارية في العد التنازلي للثواني الأخيرة من العام 2016. الأسعار ستبدأ من 375 درهما، للحجز زوروا www.kempinski.com