تقرير: 156مولودًا جديدًا يوميًا في الكويت

المصدر: الكويت – أرم نيوز

بلغ عدد المواليد الجدد في الكويت 56916 مولودا للعام 2016 ، أي بمعدل 156 مولودا يوميا.

وأظهرت بيانات أوردها الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة، محمود عبد الهادي، أن “عدد المواليد المواطنين بلغ 32529 مولودًا، أي بنسبة حوالي57% من إجمالي المواليد الجدد”.

وقال عبد الهادي في مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية، إن “عدد المواليد الكويتيين شمل 16750 من الذكور و15779من الإناث”.

أما عدد المواليد الوافدين، فقد بلغ 24387 مولودا، موزعين على 12487 من الذكور و11900 من الإناث، بحسب عبد الهادي، الذي أفاد بأن” إحصائية المواليد الوافدين تشمل مواليد فئة غير محددي الجنسية سيتم إيضاحها لاحقا”.

وأشارت الإحصائية إلى أن “عدد المواليد من فئة غير محددي الجنسية بلغ 1650 مولودا، وقد تم إصدار شهادات ميلاد لهم”.

أما عدد المتوفين الذين تم إصدار شهادات وفاة لهم، فبلغ 6357 متوفى.

يشار إلى أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ نحو 4.3 مليون نسمة في نهاية النصف الأول من العام 2016 ، شكل الوافدون أكثر من الثلثين معظمهم من الدول العربية، والدول الآسيوية.

وتعتبر الكويت من أغنى دول العالم من حيث الدخل الفردي، الذي زاد عن 52 ألف دولار خلال عام 2015.