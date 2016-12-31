بالفيديو.. هكذا قتل الثعبان جدة عيد اليحيى

المصدر: متابعات- إرم نيوز

سرد الباحث السعودي الدكتور عيد اليحيى في حلقة جديدة من برنامجه على خطى العرب الذي يعرض على قناة العربية، قصة وفاة جدته بسبب لدغة ثعبان.

وتتبع اليحيى في سرده للقصة، الطريق الذي اتخذها الثعبان الذي تسلل ليلا إلى البيت الذي كان يأوي جدته وأخواله كما أنه كان في تلك الليلة متواجدا في هذا المنزل.

وقال اليحيى إن الثعبان استطاع التسلل إلى الحجرة التي كانوا يقيمون بها، واستطاع أحد أخواله تدارك الموقف ورؤية الثعبان، وسرعان ما أمسك بعصا وضغط بها على ذيل الثعبان قبل أن يستطيع التسلل داخل العفش.

وبينما استمر خاله بالضغط على الذيل، سارعت الجدة التي كانت شديدة الخوف على أحفادها وأبنائها، بمحاولة مسك الثعبان من ذيله لرميه خارج البيت، لكن ما إن أمسكت بذيل الثعبان حتى باغتها بلدغة قاتلة بيدها اليمني، حيث اسثاره الضغط على ذيله وأغضبه، بحسب اليحيى، فالتوى رأسه قريبا من الذيل ما سمح له بلدغ يد الجدة.

وسرعان ما نقلت الجدة إلى مستشفى عسير لكن الطبيب المناوب لم يعرف كيفية التعامل مع الحالة ما تسبب بتلف بالأنسجة ادى لوفاة الحدة بعد 3 أيام.