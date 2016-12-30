موجة شاهقة العلو قبالة ساحل أيرلندا تُحطم الرقم القياسي العالمي

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

سجّلت موجة قبالة سواحل أيرلندا بلغ ارتفاعها 62 قدمًا، أعلى المستويات القياسية، لتحطم بذلك الرقم القياسي العالمي الذي سُجل في ديسمبر 2007 لأعلى موجة بلغت 59.96 قدم شمال المحيط الأطلسي.

وتم تسجيل علو الموجة من قبل لجنة تقييم المناخ في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بواسطة مقياس العوامة قبالة السواحل الرابطة بين أيرلندا والمملكة المتحدة وأيسلندا شمال المحيط الأطلسي.

وبحسب الأمين العام المساعد لمنظمة المناخ الدولية ونجيان تشانغ، فإن الموجة تُعد أطول من مبنى مكون من ستة طوابق، وهذه هي المرة الأولى التي يُسجل هذا الرقم من أي وقت مضى إذ بلغ قياسها 19 مترًا.

ودعا تشانغ، إلى توفير سجلات بجودة عالية وواسعة النطاق في منطقة المحيط للمساعدة في فهم تفاعلات الطقس داخله، إذ أنه برُغم توفر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والملاحظات المُستمرة، لا تزال سجلات البيانات من الراسية والعوامات الطافية والسفن تلعب دورًا رئيسًا في هذا الصدد.

ووفقًا لمنظمة الأرصاد فالموجة سجلت الرقم القياسي بعد هبوب جبهة عواصف باردة قوية جدًا، ونتج عنها رياح بلغت سرعتها 43.8 عقدة (50.4 ميل في الساعة).