أولوند يصدر عفوًا عن امرأة قتلت زوجها لأنه اعتاد على ضربها

المصدر: باريس- إرم نيوز

أصدر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم الأربعاء، عفوًا عن امرأة مدانة بقتل زوجها، اعتاد على ضربها، وذلك في استخدام نادر لتلك الصلاحية الرئاسية في فرنسا.

وكان حكم بالسجن لعشر سنوات، قد صدر على “جاكلين سوفاج” لقتلها زوجها بالرصاص عام 2012 بعد أن دأب على ضربها لعقود.

وطلبت بناتها الثلاث عفوًا رئاسيًا في محاولة حظيت بكثير من الدعاية، ولقيت دعمًا من التماس على الإنترنت وقع عليه أكثر من 380 ألف شخص.

وقام أولوند في بادئ الأمر بتخفيف الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يمنحها العفو الكامل اليوم الأربعاء.

وقال مكتبه في بيان، “رئيس الجمهورية قضى بأن مكان السيدة سوفاج لم يعد في السجن”، مضيفًا، أنه سيتم إطلاق سراحها في الحال.

وسوفاج، واحدة من شخصين استفادا من عفو رئاسي من أولوند. ففي عام 2013 خفف الحكم الصادر بحق فيليب الشناوي، الذي كان وقتها صاحب أطول فترة لنزيل في السجون الفرنسية قبل أن يفرج عنه بموجب عفو بعد 38 عامًا خلف القضبان.