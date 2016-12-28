طالب جامعي سعودي يطعن أستاذه في أحدث جرائم العنف الطلابي

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

طعن طالب سعودي في جامعة الطائف، غرب المملكة، اليوم الأربعاء، أستاذه في كلية العلوم الإدارية والمالية على إثر مشاجرة بينهما في أحدث جرائم العنف الطلابي التي تشهدها المملكة.

وقالت تقارير محلية ونشطاء على موقع “تويتر”، إن معيداً في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف بالحوية، تعرض لطعنات دامية من أحد طلابه خلال مشاجرة شارك فيها أكثر من طالب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة، صالح الثبيتي، وقوع الحادثة بعد أن أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها جاءت في فترة شهدت فيها المملكة عدة حوادث مماثلة في المدارس والجامعات.

وقال الثبيتي، “الجامعة تأسف لحدوث ذلك، وبعد الاطمئنان على حالة المحاضر تم إثبات الحالة وإحالتها للّجنة الخاصة المُشكلَة حديثاً والمعنية بالنظر في مثل هذه الأحداث، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت إدانته وفق الأنظمة المتبعة”.

وبين نشطاء على موقع “تويتر”، أن الطالب أيضاً أصيب خلال المشاجرة، وأن الطرفين نقلا لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتلقي العلاج هناك، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها في الحادثة.

وبعد ساعات قليلة من انتشار نبأ مشاجرة جامعة الطائف، تصدر الوسم “#جامعي_يطعن_دكِتور_بالطايف” قائمة أكثر الموضوعات في “تويتر” بالسعودية، بسبب التفاعل الكبير من المغردين الغاضبين من تزايد حوادث العنف المدرسي في السعودية.

وجاءت حادثة الطعن في اليوم نفسه الذي ألقت فيه السلطات الأمنية القبض على طالب مدرسة أطلق النار من سلاح رشاش على مدرسته، دون أن يصيب أحدا خلال مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الطلاب بإحدى مناطق المملكة.

وكانت جامعة الطائف، قد شهدت الأسبوع الماضي مُشاجرة جماعية كبيرة بين مجموعة من الطالبات في كُليتي “الحوية والفيصلية” ، نتج عنها إصابات لبعضهن، فيما تواصل لجنة تحقيق متابعة تفاصيل تلك المشاجرة.