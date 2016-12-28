بعد رفضها الزواج منه.. شابٌ تركي يتّهم حبيبته بالانتماء لجماعة غولن

المصدر: أنقرة- إرم نيوز

في حادثة طريفة وغريبة؛ أقدم شاب تركي من مدينة آيدن جنوب غرب تركيا، على توجيه بلاغ رسمي، يتهم فيه حبيبته بالانتماء لجماعة فتح الله غولن، المتهم الأول في الوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي كاد يطيح بالحكومة منتصف تموز/يوليو الماضي.

ويبدو أن الشاب الذي يعمل كاتبًا في محكمة الجنايات الابتدائية، يحاول استغلال الأوضاع الأمنية المتردية في بلاده، وحملة التطهير الموسعة التي تشنها الحكومة ضد منتسبي “الكيان الموازي” منذ المحاولة الانقلابية، في ظل حالة الطوارئ، لينتقم من الفتاة التي يحبها والتي رفضت طلبه للارتباط بها، بعد فترة من تعرّفه عليها.

وأثارت الشكوى بلبلة في أروقة المحاكم، لتتفرع وينجم عنها قضية جديدة، إلى جانب تحقيقات النيابة في صدق ادعائه.

وتعمل النيابة العامة على إطلاق تحقيق آخر، حول إقدام الشاب على تهديد الفتاة التي عانت من أوضاع صحية ونفسية سيئة أجبرتها على دخول المستشفى.