بـ”الميكروباص”.. “أم أحمد” تحطم لافتة “للرجال فقط” (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر - إرم نيوز

تركت أنوثتها و7 أبناء في المنزل، ونزلت إلى الشارع، لتواجه صعابا هي أجدر بتخطيها، هكذا بدأت “أم أحمد” أو “صفية” حديثها عن مهنتها التي كانت مقتصرة على الرجال، من أجل البحث عن “لقمة العيش” وتوفير مصروف البيت الذي يضم بخلافها، زوجا مريضا وسبعة أبناء بعضهم بنات في سن الزواج.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز”، أم أحمد البالغة من العمر 48 عامًا، وهي تقف وسط موقف “الميكروباص” كأنها رجل، خلال عملها الذي يبدأ من الساعة الخامسة صباحًا إلى المغرب، مشيرة إلى أنها بدأت ممارسة المهنة منذ سنتين، وهي تحاول الصمود وسط الرجال، ولا تترك حقها عندما يزاحمها باقي الرجال في أسبقية “تحميل الزبائن”.

وقالت الأم المكافحة إنها تعمل لفترتين، حتى تستطيع توفير مبالغ لتجهيز بناتها، المقبلات على الزواج، مشددة على أن حلمها الوحيد، بات تزويج بناتها، وتوفير مصروف البيت.

ووجهت صفية نصائح للنساء المصريات، تطالبهن بضرورة النزول للشارع، ومخالطة الرجال، وتوفير أكل العيش الحلال، دون خوف من المجتمع.