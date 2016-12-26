بالصور.. الجرذان تلتهم رأس مسن أردني

المصدر: عمان- إرم نيوز

وجد مواطنون أردنيون، رجلاً مسناً يعيش وحيداً بغرفة بسيطة، في قرية “جديتا” في محافظة إربد شمال البلاد، وقد التهمت الجرذان والأرانب جزءاً من رأسه.

وعلى الفور قام أحد المحسنين بنقل المواطن أحمد محمد إبراهيم على نفقته الخاصة إلى مستشفى الملك عبد الله المؤسس الجامعي في المحافظة.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم لموقع سرايا الإلكتروني، إنه بعد نشر تقرير عبر موقع سرايا حول وجود مواطن تأكل من رأسه الجرذان، قام بتشكيل لجنة برئاسة متصرف لواء الكورة ومدير التنمية الاجتماعية في لواء الكورة.

وأضاف، أن المواطن يعاني من فقدان الذاكرة وعدد من أفراد أسرته من ذوي الاحتياجات الخاصة، و يتقاضى من صندوق المعونة الوطنية راتباً شهرياً يبلغ 180 ديناراً، كما يقيم داخل بيت حصل عليه كمكرمة ملكية.

وبين العتوم، أن المواطن يعاني من مرض السرطان في الرأس وتم عرضه على الطبيب، بعد أن قام بالكشف عن الجرح والعبث به مما أدى إلى تفاقمه.

ونفى العتوم رواية الموطنين، وقال إن المنزل يخلو من الجرذان، وغالباً ما ينفي المسؤولون الحكوميون مثل هذه الحوادث، ليتبين لاحقاً صحتها، تجنباً للحرج.

ولا تعد هذه الحالة، الأولى من نوعها، فقد سبق أن وجِدَ مواطن مصاب بالشلل، وقد توفي جراء هجوم الجرذان عليه في منزله المتواضع، وغير ذلك من الحالات، وسط تساؤلات في المجتمع عن ذويهم أو أقاربهم وعن دور وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع مثل هذه الحالات.