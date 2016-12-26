القضاء المصري يشطب دعوى روبي لخلع زوجها

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

شطب القضاء المصري، دعوى الخلع المقامة من الفنانة المصرية روبي، ضد زوجها المخرج سامح عبدالعزيز، بعد أكثر من عام على النزاع القضائي بينهما، وقيامها برفع دعوى للخلع منه.

وقررت محكمة الأسرة المصرية، اليوم الإثنين، شطب الدعوى المقامة من رانيا حسين محمد، الشهيرة بـ روبي، والتي حملت رقم 3136 للعام الماضي، ضد زوجها لتغيب الطرفين، ووكيلهما عن حضور الجلسة، بعد التصالح الذي تم بينهما في مايو/أيار الماضي، وعودتهما لحياتهما الزوجية.

وقررت المحكمة في 12ديسمبر/كانون الأول الجاري، تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للإعلان بأمر الإحالة، ولم تحضر روبي أو زوجها أو أي وكيل عنهما، لتتخذ المحكمة قرارها السابق.

وقالت روبي، في دعواها، إنها تزوجت من سامح عبدالعزيز بموجب عقد شرعي في سبتمبر / أيلول العام 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلتها “طيبة”، ونشبت بينهما خلافات وانفصال غير رسمي لقرابة سبعة أشهر، بعد شهر من إنجاب الطفلة، ليتم التصالح بعد إقامة الدعوى.

وذكرت في الدعوى، أنه يستحيل استمرار العيش مع زوجها، وأنها تبغض الحياة الزوجية، وتخشى ألاّ تقيم حدود الله، لتتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، لكن دون جدوى، ما دفعها ﻹقامة دعواها.