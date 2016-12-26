مصر.. سعودي يجني 8 ملايين جنيه من تأشيرات حج مزيفة

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

تمكن رجل سعودي الجنسية من الحصول على أكثر من 8 ملايين جنيه مصري، من صاحب شركة سياحية، بعد أن قام بإعطائه تأشيرات للحج لأكثر من 100 فرد، كانوا يرغبون في أداء الفريضة العام الماضي، ولكن السلطات السعودية، منعتهم، إلا بعد دفع مبالغ مالية، لتوفيق أوضاعهم.

وفتحت السلطات المصرية تحقيقاً مع المتهم “ع.ح”، سعودي الجنسية، بعد أن اتهمه صاحب شركة السياحة “ت.ج”، مصري الجنسية، بالنصب عليه ومنحه 103 تأشيرات حج لعملاء شركته، ثم كانت المفاجأة بعدم وجود حجز لهم بالفنادق في السعودية، فقام العملاء بدفع مبالغ لتصحيح أوضاعهم، بدلاً من عودتهم مرة أخرى إلى مصر.

وأجرت النيابة العامة بالدقي في مصر، التحقيقات مع السعودي المتهم في القضية، واستمعت لأقواله، بعد قيام رجال الأمن بالقبض عليه داخل منزله، حيث أكدت التحريات الأمنية قيام السعودي بالنصب وإيهام صاحب الشركة، بجلب تأشيرات رسمية للحجيج لأداء الفريضة.

وجاء في التحريات أنه بعد وصول حاملي التأشيرات لأرض المملكة، لأداء الفريضة، تفاجأوا أنها “تجارية”، ولايوجد حجز لهم بالفنادق، وأماكن الإقامة، مثل الحجيج الآخرين، واضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة لتوفيق أوضاعهم لأداء الفريضة، أو العودة لمصر مرة أخرى، بعد أن تيقنت السلطات السعودية، من تعرضهم للنصب.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل السعودي، بعد دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية، حيث رجحت مصادر لـ”إرم نيوز”، إمكانية اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع القضائي، خلال الأيام المقبلة بشكل ودي.