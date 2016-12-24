بالفيديو.. شاهد ما فعله الحوثيون بشاب يمني رفض التبرع للبنك المركزي

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

نشر ناشطون يمنيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي وهي تعتدي على أحد موظفي المراكز التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء، بسبب رفضه دفع مبلغ مادي كـ”تبرع للبنك المركزي، والاقتصاد الوطني” الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ويقول الناشطون إن الشاب المُعتدى عليه من قبل الحوثيين، هو رشاد العليمي، أحد موظفي مركز الدهشة التجاري، بشارع المقالح، حي الأصبحي بصنعاء.

وبحسب الناشطين فإن أحد المشرفين الحوثيين – كان بحماية 3 أطقم عسكرية – اقتحم المركز التجاري الأربعاء الماضي، وطلب من الموظف دفع تبرع بالقوة، قبل أن يرفض الموظف وينهال عليه المشرف ومرافقوه عليه بالضرب واقتياده إلى جهة مجهولة.