السعودية تكافىء ضابطًا إندونيسيًا في جاكرتا.. تعرف على القصة (فيديو)

المصدر: جاكرتا – إرم نيوز

كافأ سفير السعودية لدى جاكرتا، ضابطًا إندونيسيًا أبدى صبرًا شديدًا في مواجهة امرأة غاضبة انفعلت عليه بعد تحريره مخالفة مرورية ضدها في عاصمة بلاده.

وحرر الضابط للمرأة، مخالفة لدخول سيارتها إلى خط الحافلات، فأخذت المرأة تصيح في وجهه وتسحبه من ملابسه في الطريق العام، واستمرت في ذلك عدة دقائق وهو صابر على ما تفعله، ولم يرد عليها فكافأته السفارة السعودية بالسفر للحج على نفقة المملكة.

وبحسب موقع “أخبار24″، فإن الضابط ويدعى إيبتو سوتسنا، تعرض لهذا الموقف منذ أسبوعين أمام سوق “مترو جايا” المزدحم في جاكرتا، وأنه شعر بالحرج الشديد بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع.

وفوجئ الشرطي بعد يومين بأن السيدة توجهت لقسم الشرطة لتعتذر له عما حدث منها.