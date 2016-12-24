بالفيديو.. تعرف على أطول شجرة عيد ميلاد في العالم

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

أعلنت سريلانكا، اليوم السبت، تمكنها من تحطيم الرقم القياسي لأطول شجرة عيد ميلاد اصطناعية في العالم، رغم التأخير في موعد الإنجاز بسبب معارضة الكنيسة المحلية.

وتم نصب الشجرة بمبادرة من بطل رياضة الكريكيتArjuna Ranatunga بالعاصمة “كولومبو”، ويبلغ طولها 57 مترا حسب منسق المشروع “مانغالا غناسيكيرا” ، أي تفوق بمترين الشجرة التي نصبت السنة الماضية بمدينة “غوانزو” جنوب الصين.

وسيتم إضاءة الشجرة الليلة بـ 600 ألف مصباح ملون، وتزيينها بـ”سانتا كروز” ارتفاعه 6 أمتار، وله عربة طولها 12مترا.

ويبقى أن تصادق موسوعة غينيس على الرقم القياسي الجديد لشجرة الميلاد، التي قال “غناسيكيرا” بخصوصها:” كان هدفنا نصب شجرة بارتفاع 100 متر، لكن أجل الإنجاز أرغمنا على تقليصه”.

وكلف المشروع 200 ألف دولار، لذا اصطدم بمعارضة الكنيسة الكاثوليكية التي رأت بان المبلغ يجب أن يستثمر في أعمال الخير.

وتطلب الأمر تدخل الوزير الأول لدى مطران “كولومبو” “مالكولم رانجيث” لإقناعه بمباركة المشروع.

ويدين أغلب سكان سريلانكا بالبوذية، فمن بين 21 مليون نسمة، لا يتجاوز عدد السكان المسيحيين 1.2 مليون.