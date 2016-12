متاجر الأفلام الإلكترونية تطلق عرضًا مثيرًا احتفالاً بأعياد الكريسماس

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أطلقت متاجر الأفلام الإلكترونية، لدى أمازون وجوجل، عرضًا مثيرًا احتفالاً بأعياد الكريسماس، يفيد بإمكانية تأجير أي فيلم للمستخدم، مقابل دولار واحد فقط، وفقا لما جاء على موقع “ذا فيرج” التقني.

وهناك العديد من الأفلام، التي تدخل ضمن هذا العرض المميز، مثل Suicide Squad وJason Bourne، وتتيح أمازون بشكل خاص The Magnificent Seven و Sully وFinding Dorry.

وتقدم جوجل عبر متجرها بشكل حصري The Lego Movieو Now You See Me و Home Alone.

كما أطلقت “جوجل” عرض تخفيضات بنسبة 50% على العديد من الأفلام الحديثة مثل Kubo and the Two Strings وStar Trek: Beyond. ويستمر هذا العرض حتى 23 يناير من العام الجديد، بشرط أن يحصل كل حساب على حق تأجير فيلم واحد فقط.