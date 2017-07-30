دبي تستقبل 8 ملايين سائح خلال النصف الأول من 2017

أفادت إحصاءات رسمية، اليوم الأحد، أن إمارة دبي استقبلت 8 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 10.6% مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وزار دبي نحو 7.27 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة المضاعفة بنسب الزوار من خمسة أسواق، ضمن الأسواق العشرة الرئيسة.

وبحسب الإحصاءات، جاءت الهند في موقع الصدارة متخطية -لأول مرة- حاجز المليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وحافظت السعودية والمملكة المتحدة، على موقعيهما كثاني وثالث سوقين رئيسين على التوالي، مع بدء استقرار المؤشرات الاقتصادية في الأولى، فيما شهدت الثانية نسبة نمو سنوية 4%.

وبينت الإحصاءات، أن تأثير القرارات الاستراتيجية الأخيرة التي سمحت لرعايا الصين وروسيا بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات عند الوصول، انعكس إيجابيًا على نسب النمو المرتفعة لأعداد الزوار من هذين السوقين، إذ حققت الأولى زيادة بنسبة 55 % والثانية 97 %.

ووصل عدد الزوار من الصين إلى 413 ألفًا مع نهاية النصف الأول من العام 2017 لتأتي في المرتبة الخامسة، فيما أكدت روسيا عودتها إلى قائمة الدول العشر الأولى مع تصديرها لنحو 233 ألف زائر إلى دبي.

وتعد دبي وجهة سياحية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، وجذبت نحو 14.9 مليون سائح في العام الماضي، وتهدف إلى أن يصل هذا الرقم إلى 20 مليون سائح بحلول العام 2020.