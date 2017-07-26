إيران توقّع عقد شراء 12 طائرة ركاب من روسيا

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، اليوم الأربعاء، أنها وقّعت عقداً لشراء 12 طائرة ركاب من طراز “سوخوي سوبر غيت 100″ الروسية.

ونقلت وكالة أنباء “انتخاب” المقرّبة من الرئيس الإيراني حسن روحاني عن مصادر في هيئة الطيران قولها إن “هيئة الطيران وقّعت عقدًا مع شركة الطائرات المتحدة الحكومية الروسية لتوريد 12 طائرة ركاب من سوخوي سوبر غيت 100”.

ورجّح المصدر الإيراني أن “يتم في المستقبل القريب التوقيع على عقد آخر لشراء 30 طائرة ركاب روسية الصنع”، معتبراً أن “شراء طائرات (سوخوي – 100) يعد خياراً لشركات الطيران الإيرانية”.

وصممت الطائرات المدنية الروسية “سوخوي سوبرغيت 100” لحمل ما يصل إلى 98 راكبًا على مسافة حوالي 4400 كيلومتر.

وأجرت الطائرة أول رحلة لها في مايو/أيار 2008، بينما أطلقت للتشغيل التجاري في 2011.

يذكر أن قطاع الطيران في إيران، يعاني من مشاكل من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة، غير أن طهران تسعى حالياً -وبشكل حثيث- إلى تحديث أسطول طائراتها المدنية وإضافة أخرى جديدة، بعد أن وقعت مع السداسية الدولية اتفاقاً في تموز/ يوليو من العام الماضي حول برنامجها النووي والذي قضى برفع العقوبات عنها.