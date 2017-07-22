بالصور.. السياح يفترشون المطارات في تركيا واليونان هربًا من الزلزال المدمر

هرب سياح يائسون من المنتجعات التركية واليونانية، بعد أن قطعوا عطلاتهم بعدما ضرب زلزال مدمر المنطقة، وسط نصائح من بعض مندوبي السفر للسياح بالنوم على الكراسي الشمسية.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية شُوهدت حشود ضخمة في مطار كوس الدولي، حيث حاول السياح مغادرة الجزيرة اليونانية، وافترش الكثيرون منهم الأرض مع أمتعتهم خارج صالات المغادرة.

وقال الخبراء إن 29 هزة أصابت المنطقة المتضررة منذ وقوع الكارثة الطبيعية، مشيرين إلى أن عمليات الإنقاذ جارية.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 500 آخرون بعد أن ضرب الزلزال القوي الساحل التركي، ما أثار “تسونامي” ضرب منتجعات على البحر المتوسط ​​وبحر إيجة ودمّر مباني في جميع أنحاء المنطقة.

وكان مركز الزلزال وقوته 6.7 درجة قد ضرب بودروم جنوب غربي تركيا مع تأثر ساحل بحر إيجة والجزر اليونانية بما فيها كوس ورودس بشدة.

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، تعليمات للزوار بأن “يكونوا على حذر من احتمال وقوع هزات ارتدادية”.

فيما هرب السياح من الفنادق من الرعب، وقفز بعضهم من الشرفات قبل أن يهرولوا للوقوف على أماكن عالية، حيث غمرت موجات تسونامي المنتجعات على شاطئ البحر، مما أدى إلى اجتياح الفيضانات للحانات والمطاعم وانجراف السيارات واستخدام القوارب في شوارع المدينة.

وجاء الزلزال بعد أن كان الملايين من السياح البريطانيين ينوون السفر إلى اليونان وتركيا.

من جانبها، رفضت شركات السياحة إعادة الأموال إلى المسافرين.