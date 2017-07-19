“الخطوط السعودية” تعلن رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية وتستعد لتسيير رحلات إلى العراق

أعلنت “الخطوط السعودية“, رفع الحظر المفروض سابقًا على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين, ونوهت أنه بإمكان المسافرين على رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية اصطحاب أجهزتهم الإلكترونية معهم بدءًا من اليوم الأربعاء.

وأفاد مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب أن “السعودية” تلقت إشعارًا من الهيئة العامة للطيران المدني يفيد بأن إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية رفعت الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قام فريق من الإدارة بتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين واطمأن على دقتها”. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ونوه الطيب بجهود الهيئة العامة للطيران المدني, ضمن مسؤولياتها في تنسيق ومتابعة إجراءات رفع الحظر عن اصطحاب الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة مع المسافرين.

وكانت الخطوط الجوية السعودية توقعت في أوائل الشهر الجاري رفع حظر أمريكي عن الأجهزة الإلكترونية المحمولة على متن الرحلات المباشرة إلى أمريكا، في موعد أقصاه 19 تموز/يوليو.

وتشغل الشركة رحلات إلى الولايات المتحدة من مطاري جدة والرياض.

وفي آذار/مارس الماضي، حظرت الولايات المتحدة أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مقصورات الركاب، بالطائرات القادمة إلى أمريكا من عشرة مطارات في ثمانِ دول في الشرق الأوسط، هي مصر والمغرب والأردن ودولة الإمارات العربية والسعودية والكويت وقطر وتركيا، بسبب مخاوف من احتمال إخفاء قنابل في أجهزة إلكترونية يصعد بها الركاب إلى الطائرة.

وفي سياق آخر، ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الخطوط السعودية تستعد لتشغيل رحلات جوية إلى العراق بعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.