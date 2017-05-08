بالصور والفيديو.. إعادة افتتاح شلال في روما بعد 56 عامًا على إغلاقه

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

أعادت سلطات العاصمة الإيطالية روما، افتتاح مزار شلال جياردينو ديل كاسكيت، على طول ضفاف البحيرة في الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة يورو في روما، اليوم الإثنين.

ويأتي افتتاحه أمام الزوار المحليين والسياح بعد 56 عامًا على إغلاقه، حيث أعادت الجهات المعنية تحديث تصاميمه وتوفير كافة وسائل السلامة للجمهور، ورممت جسر المشاة وأزالت الطحالب ذات الروائح الكريهة وزرعت مكانها الشتلات والزهور.

وصُمم مزار الشلال لأول مرة العام 1961 على يد منسق الحدائق الروماني رافائيلي دي فيكو، وأغلق بعد ذلك بقليل لتعرضه لأعمال تخريبية دمرت أرصفته والجسر المؤدي للشلال، وظل مغلقًا ليعاد افتتاحه اليوم بعد الانتهاء من ترميمه مؤخرًا.