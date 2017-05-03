مسؤول ياباني: سوق السفر العربي بدبي فرصة لجذب سياح الشرق الأوسط (فيديو إرم)

المصدر: دبي - إرم نيوز

أكد ممثل الهيئة القومية اليابانية للسياحة في سوق السفر العربي بدبي، تاكاوا ياماموتو، أن سوق السفر العربي بدبي فرصة رائعة لجذب المزيد من سياح الشرق الأوسط.

وقال ياماموتو، في حوار خاص مع “إرم نيوز”، إن مدينة “كيوتو”، التي تقع في الجزء الأوسط من جزيرة هونشو باليابان، هي الوجهة المفضلة للسياح الإماراتيين.

وتاليا نص الحوار مع المسؤول الياباني:

مرحباً، أنا “تاكاوا ياماموتو”، وأمثل الهيئة القومية اليابانية للسياحة في سوق السفر العربي بدبي.

– أخبرنا لماذا أتيت إلى هنا اليوم؟

هذه أول مرة تشارك فيها الهيئة القومية اليابانية للسياحة في سوق السفر العربي، وقد شهدنا أخيرا في اليابان تزايدا في عدد الزوار، ولكننا نرى أنها فرصة رائعة لجذب المزيد من السياح من الشرق الأوسط.

– ماذا عن عملية السفر من دول الخليج إلى اليابان؟

إنها عملية سهلة للغاية، فكل الخطوط الجوية الكبيرة، بما في ذلك خطوط شركات طيران الإمارات والاتحاد وقطر، لديها رحلات مباشرة إلى اليابان في مطار طوكيو أو مطار أوساكا الدولي.

كما يتوافر للخطوط الجوية الأخرى -أيضاً- مثل كاتا أو باسيفيك، طرق مريحة ومناسبة للوصول إلى اليابان.

– ماذا عن الشعب الإماراتي؟ هل يزور عدد كبير منهم اليابان؟

هناك وجهة مُحددة في اليابان تدعى “كيوتو”، وهي مدينة عتيقة يقصدها السياح جميعاً، فهي وجهة زيارة جماعية، وفي كيوتو لدينا إحصائيات تشير إلى أن عدد السياح من الإمارات في العام 2016 قد شهد زيادة بنسبة 50 % مقارنة بالعام السابق.

ومن دول الخليج ككل بما في ذلك السعودية وقطر كانت الزيادة بنسبة 33 % في العام 2016، ونحن نعتقد أن هذه الصيحة ستستمر في 2017 أيضاً.

– ما هي أفضل 10 أماكن تنصح بزيارتها في اليابان؟

حسناً، أولاً: كيوتو لأنه دون كيوتو لا تفهم تاريخ أو تقاليد اليابان، لكني أعلم أن هناك الكثير والكثير من الأماكن الطبيعية الجميلة في اليابان، ولذلك أنصح بزيارة جزيرة هوكايدو الشمالية، حيث يمكنك الاستمتاع بحقول الورد في الصيف أو البحيرات والجبال أو المنتجعات.

ويمكن أيضاً زيارة طوكيو، ناغويا، هيروشيما، وتاكياما الجميلة، وكانازاوا تُطل على البحر وهي مدينة جميلة جداً ايضاً… كم العدد حتى الآن؟ يمكننا الحديث عن المزيد.. ناغاساكي، فوكو-أوكا، ومتى تأتي إلى اليابان تستطيع الاستمتاع بـ “يوكان”، وهو فندق على الطراز الياباني حيث يمكنك الاستحمام في الينابيع الساخنة والنوم في منزل ياباني وغرفة يابانية وتستطيع ارتداء الكيمونو، وتختبر شعور الشعب الياباني.

– الحياة في اليابان مكلفة أم رخيصة؟

يعتقد الناس أن اليابان وجهة مُكلفة للغاية، ولكن الآن سعر العملة جيد للغاية، فعلى سبيل المثال قبل 3 سنوات كان الدولار الواحد يساوي 180-190 يناً، والآن يساوي 115 يناً، ولذلك كان سكان الشرق الأوسط خصوصاً يتفاجأون عند القدوم إلى اليابان حيث يعتقدون أن الحياة هناك مُكلفة جداً، ولذلك أستطيع القول إن اليابان رخيصة.

– هل اليابان آمنة؟

اليابان آمنة للغاية، فحتى إذا فقدت محفظتك في السيارة الأجرة أو مترو الانفاق، هناك فرصة كبيرة أن تستعيدها، حيث يسعى الناس للوصول إليك وإعادة محفظتك… إنها آمنة للغاية.