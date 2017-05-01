تفاصيل قرار مصر منح تأشيرة دخول فورية للمقيمين في دول الخليج”فيديو”

المصدر: سامر أبو وردة - إرم نيوز

أعلن وزير السياحة المصري، يحيى راشد، أن بلاده سوف تمنح تأشيرة دخول فورية في المطارات المصرية للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، ودول عربية أخرى.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة السياحة المصرية رنا جوهر، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”:”إن القرار يشمل أيضًا دول مجلس التعاون الخليجي وسوف يتم العمل به خلال الشهر الجاري”.

وأوضحت جوهر أن القرار يهدف إلى تنشيط السياحة والعمل على جذب أعداد أكبر من السائحين العرب، وكذلك المقيمين في هذه الدول.

يذكر أن مصر تعاني ركودًا كبيرًا في قطاع السياحة منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، والذي كان يمثل أكبر مورد للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر.

وتسببت العمليات الإرهابية التي تضرب أنحاء متفرقة بالبلاد في استمرار الركود، والتي كان من أبرزها تفجير الطائرة الروسية بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ أكتوبر عام 2015، فيما تفرض عدة بلدان أوروبية حظرًا للسفر إلى مصر.