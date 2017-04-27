“تلفريك” لنقل الزوار إلى أكبر موقع أثري في الأمريكيتين

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

افتتحت جمهورية بيرو “تلفريك” لنقل الزوار على طول الطريق حتى مدينة “كويلاب” التي بنيت في القرن السادس عشر وتعد أكبر الآثار القديمة في الأمريكيتين.

فبينما كانت الرحلة تستغرق حوالي ساعة ونصف الساعة سيتمكن الزوار باستخدام نظام الكابلات الجديد الوصول إلى المدينة في 20 دقيقة.

وخلال النقل عبر “التلفريك” الذي يعتلي الأرض بمسافة 6،560 قدم سيشاهدون مشاهد واسعة لطبيعة الوديان في بيرو.

وتقع كويلاب على سفوح جبال الأنديز شمال بيرو، وتعد موطناً لبعض من الهياكل المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.

وتعتلي المدينة الأثرية مسافة 10،000 قدم فوق مستوى سطح البحر، وتبلغ مساحتها 25،000 ميل مربع، وذلك وفقًا لصندوق الآثار العالمية.