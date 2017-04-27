دبي تحتل المركز الخامس بقائمة أفضل العواصم البحرية في العالم 2017

المصدر: دبي - إرم نيوز

أحرزت مدينة دبي المرتبة الخامسة كأفضل تجمع بحري تنافسية وجاذبية في العالم، ضمن “قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017″، وفق نتائج تقرير دولي صادر عن مجموعة “مينون” لاقتصادات الأعمال، وهي منظمة عالمية متخصصة في تقييم العواصم البحرية حول العالم.

وكشف التقرير الدولي عن تميز دبي في مؤشر “التنافسية والجاذبية”، متربعة على المرتبة الخامسة في العام 2017 مقارنة بالمرتبة الثامنة في العام 2015 لتحافظ بذلك على موقعها المتقدم ضمن قائمة “البيئات الأكثر جاذبية للأعمال البحرية” و”المدن ذات التجمعات البحرية الأكثر اكتمالا”.

وقال عبدالله عبدالرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، “إن تحقيق دبي مراتب متقدمة ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017 بعد عامين فقط من التقييم الدولي الأولي للعام 2015، ليس مستغربا على إمارة دبي، التي تسير بخطى واثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري بصورة إيجابية تنعكس على مستويات الإنتاج وترسخ قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلي”.

وأضاف الشيباني “الإنجاز الجديد ينضاف إلى الإنجازات الحضارية السباقة المرتبطة باسم دبي، والتي تدفعنا إلى المزيد من تضافر الجهود لمواصلة مسيرتنا نحو العالمية والارتقاء بالخدمات البحرية واللوجستية والعمليات التشغيلية للقطاع البحري في الإمارة حتى نكون في صدارة المراكز البحرية الرائدة عالميا خلال السنوات القليلة المقبلة تحقيقًا لأهداف خطة دبي 2021”.

واختيرت دبي في المركز الخامس بين العواصم البحرية الرائدة مستقبلا، بعد أن تقدمت مرتبة واحدة من المركز السابع في العام 2015، وبالمقابل، جاءت الإمارة في المرتبة العاشرة من بين أكبر مراكز الشحن في العالم للعام 2017، متقدمة مرتبة واحدة عن العام 2015، وبالمثل تقدمت من المرتبة الـ 13 في العام 2015 إلى المرتبة 12 في العام 2017 من حيث الخدمات البحرية والتمويلية والقانونية، ومن المرتبة الـ 15 إلى المرتبة الـ 14 من حيث التكنولوجيا البحرية.

وتؤكد النتائج الأخيرة ما تتمتع به دبي من مزايا تنافسية عالية تدعم المساعي في الوصول إلى مرتبة متقدمة ضمن أهم المراكز البحرية الرائدة عالميا، لتصبح بمصاف كبرى التجمعات البحرية الريادية مثل سنغافورة وهامبورغ وأوسلو وهونغ كونغ وطوكيو وكوبنهاغن وأثينا ولندن وغيرها.

يذكر أن تقرير “مجموعة مينون لاقتصادات الأعمال” تضمن استطلاع أكثر من 30 مدينة عالمية بحرية من مختلف أرجاء العالم وكانت دبي في مكان الصدارة باختيارها ضمن الخمس الأوائل من حيث الجاذبية والتنافسية والعشر الأوائل بشكل إجمالي في كافة جوانب القطاع البحري.

وشمل التقرير استطلاع رأي لحوالي 1600 خبير ومتخصص في القطاع البحري من 33 دولة حول العالم، الذين قاموا بتقييم المدن المرشحة بالاستناد إلى المؤشرات الخمس الرئيسية التي قامت عليها أسس الدراسة البحثية في التقرير وتشتمل على كل من “المراكز البحرية” و”التمويل والتشريعات البحرية” و”الموانئ والخدمات اللوجستية”، و”التقنيات البحرية” و”التجمعات البحرية من حيث التنافسية والجاذبية”، بالإضافة إلى مؤشرات تتعلق بالاستعداد للمستقبل.