الاتحاد للطيران: لم نشهد تغييرات كبيرة في الطلب على الرحلات من وإلى أمريكا

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

قالت شركة الاتحاد للطيران، اليوم الأربعاء، إنها لم تشهد تغييرات كبيرة في الطلب على الرحلات من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الطلب لا يزال قويًا على كافة الرحلات البالغ عددها 45 رحلةً والتي توفرها الشركة أسبوعيًا بين أبوظبي و6 مدن أمريكية هي نيويورك، وواشنطن، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجلس، ودالاس.

وأضاف البيان، أنه اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران، ستتم ترقية رحلة الاتحاد للطيران اليومية الثانية على وجهة أبوظبي – نيويورك عبر استخدام الطائرة طراز إيرباص A380، ما يجعل خدمة رحلتيّ الشركة اليوميتين على هذه الوجهة على متن تلك الطائرة.

وقال البيان : ” يعدّ هذا الإجراء شهادةً على التزام الشركة المستمر حيال السوق الأمريكية بغضّ النظر عن التطورات الأخيرة”.