6 نصائح للحصول على رحلة جوّية مثالية

المصدر: دلال قصري - إرم نيوز

كشفت مجلة أمريكية، أنّ الطائرات تضم العديد من المزايا، التي لا يعلمها الناس، رغم استخدامهم لها وبشكل مستمر، حتى باتت من أكثر وسائل النقل الحديثة شيوعا.

وقدمت مجلة “ذا برايت سايد”، في تقرير بعض النصائح للاستمتاع برحلة جوية مثالية، مستعرضة بعضا من تلك المزايا.

المقاعد بمحاذاة النافذة أشدّ برودة

قد تصل درجة الحرارة خارج المقصورة إلى 60 أو 65 درجة مئوية تحت الصفر، ممّا يؤدي إلى انخفاض حرارة جسم الطائرة، ويظهر أثر انخفاض الحرارة بشكل أوضح في المقاعد المحاذية للنوافذ، خاصة في فصل الصيف حيث يميل المسافرون إلى ارتداء الثياب الخفيفة.

إن كنت ممّن يستمتعون بالجلوس بمحاذاة النافذة في الطائرة، ننصحك إذا بارتداء ثياب دافئة.

تجنّب شرب القهوة والشاي

بحسب بحوث أجراها خبراء على المواد المستخدمة في الطائرة، فقد تبيّن أنّ المياه المستخدمة لإعداد المشروبات الساخنة على متن الطائرة، يمكن أن تحتوي على عدّة أنواع من البكتيريا الخبيثة مثل المكورات العنقودية الذهبية، لذا يُنصح بعدم شرب القهوة أو الشاي في الطائرة واستبدالهما بالمياه المعبأة أو عصير الفاكهة.

احذر طاولات الطائرة

ينتهي الأمر ببعض القمامة المتجمعة خلال رحلات الطيران في الجيوب الخلفية للمقاعد، ولسوء الحظ فإن هذه الجيوب لا تُنظّف على الدوام كما تعتقد.

أمّا الخبر الأسوأ، فهو أنّ طاولات الطائرة تعدّ من أقذر الأماكن في الطائرة، وقد اعترف العديد من العاملين على متن الطائرات بأنّ الكثير من المسافرين يستخدمون هذه الطاولات لتغيير حفاضات الأطفال.

ننصحك إذن بإحضار معقّم معك، والاحتفاظ بأغراضك الشخصية في حقيبتك، وتجنّب وضع الطعام مباشرة على الطاولات.

أفضل وقت للسفر هو الصباح الباكر

إذا كنت تملك الخيار لتحديد موعد طائرتك، فنحن ننصحك بالسفر في الصباح الباكر، ذلك أنّ الرحلات الجوية الصباحية أقلّ عرضة للتأخر عن موعدها.

وإذا كنت ممن يخافون من الطيران، فإن الرحلات الصباحية هي الأفضل بالنسبة لك؛ لأنها وبحسب بحوث الخبراء، أقلّ عرضة للاضطرابات الجوية.

الخدمة في الصفوف الأخيرة أفضل من الصفوف الأولى

إن كنت تجلس في الصفوف الأولى، فلا شكّ أنّك ستحظى بفرصة النزول أولاً عند انتهاء الرحلة، وكذلك فرصة اختيار وجبتك من الطعام؛ لكن إن جلست في الصفوف الأخيرة فنحن نضمن لك خدمة أفضل.

في الواقع من السهل جلب المزيد من الطعام أو المشروبات للصفوف الأخيرة دون أن يلاحظ بقية المسافرين ذلك، بل ومن السهل الحصول على خدمة أفضل من جميع النواحي.

لا تملأ وسادة العنق تماما بالهواء

إذا أخذت معك وسادة عنق هوائية في رحلتك، احرص على عدم ملئها تماما بالهواء تذكّر قواعد الفيزياء الأساسية تغيّرات الضغط خلال الرحلة قد تؤدي إلى انفجار الوسادة لذا احرص على ترك مجال أمام الهواء في داخلها في حال تمدّد بفعل تغيّر الضغط.