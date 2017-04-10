هذه هي أخطر 8 أماكن سياحية في العالم (فيديوغرافيك)

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

تختلف رغبات الناس عند البحث عن أماكن سياحية لقضاء الإجازات، فالبعض يختار الأماكن الساحلية المشمسة وآخرون يختارون تسلق الجبال، لكن مهما فعلت يجب أن تتجنب هذه الأماكن الخطيرة.

وفيما يأتي أخطر 8 أماكن سياحية في العالم:

8- متنزه يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا

يقصد محبو الطبيعة التنزه في “الهاف دوم” رائع الجمال، ولكن كل عام يتعرض الكثير من السياح للخطر في هذا المكان، إذ إن الطريق يعتبر وعرًا حتى لذوي الخبرة، وحتى الآن تَوفى 60 شخصًا هناك.

7- الجولات السياحية البركانية بهاواي

من المعروف أن هاواي من أكثر الأماكن هدوءًا في العالم، ولكن هذا لا ينطبق على الجولات السياحية البركانية التي تسببت بوفاة حوالي 70 شخصًا على مدار العقد الأخير بسبب حرارة الحمم الخطيرة، والانبعاثات البركانية السامة.

6 – الصحراء المصرية

عليك الحذر عند زيارة أهرامات الجيزة، فعلى مر العصور أودت الصحراء بالعديد من الأرواح، إذ تتسبب الحرارة العالية جدًّا بهذه المنطقة، في الهلوسة والجفاف وحرق أدمغة الأطفال.

5- شاطئ برايا دي بوا فياجيم بالبرازيل

شهد شاطئ برايا دي بوا فياجيم بالبرازيل، أكثر من 50 هجمة للقروش على البشر منذ عام 1992، فهذا الشاطئ ملبد بقروش الثور العدائية التي تحب الصيد في المياه الضحلة وتستمر في الهجوم حتى تقتل ضحيتها.

4- الحديقة السامة

اخترعتها الدوقة السابقة “جين بيرسي”، وبها 70 سلالة من أخطر النباتات السامة في العالم، التي تستطيع قتل الإنسان بمجرد اللمس أو الشم.

3- أكابولكو في المكسيك

تبدو مدينة أكابولكو جميلة من الخارج، ولكن احذر، فهي تحمل أحد أعلى معدلات الجريمة في العالم، ففي شهرين فقط بالعام 2013 شهدت المدينة 200 جريمة قتل لمدنيين أكثرهم من السياح، ووسط تجارة المخدرات واللصوص والعصابات لم تُحَل معظم هذه الجرائم.

2- جسر نانجينغ المائي في الصين

أحد أكثر الأماكن المثيرة للاهتمام معماريًا، ولكنه أصبح أكثر مواقع الانتحار شعبية في العالم بأكمله، فبعد انتحار حوالي 2000 شخص من الجسر منذ افتتاحه، أحاطت به أساطير الأرواح الشريرة التي تدفع المارة للانتحار.

1- مسار كوكا دوا آند بلاك كات

يحتوي هذا المسار على كل مخاطر الطبيعة، إذ يتطلب عبوره 60 يومًا وعليك النجاة من البعوض الذي يحمل الملاريا، والحرارة الشديدة، والجفاف والتضور جوعًا حتى الموت، وهجمات الحيوانات البرية.

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