أكثر 10 وجهات بالإمارات شعبية على غوغل في 2016.. واحدة فقط في أبوظبي (فيديو)

المصدر: دبي - إرم نيوز

في ظل المكانة العالمية التي تحظى بها الإمارات، حاليا، كأحد أكثر البلدان جذبا للسياح ، فقد كشف محرك غوغل عن أفضل 10 وجهات تم البحث عنها ، في الإمارات، خلال العام 2016، وجاءت كالتالي:

10ـ القرية العالمية ـ دبي

تعدّ من أكثر الأماكن شعبيةً على مستوى العالم، ويزورها في كلّ عام أكثر من 6 ملايين شخص، للاستمتاع بالرحلات المائيّة، وتناول المأكولات الشهية، والتسوّق من منتجات أكثر من 65 دولة.

9ـ لاست إكزت ـ دبي

وتعتبر Last Exit الوجهة الجديدة لخيارات الطعام على الطريق في دبي، حيث تبهر الزوار بالأطعمة الشهية والمتنوعة، مع وجود ديكورات لافتة، لا يمكنك إلا التوقف عندها والتقاط صور تذكارية.

8ـ فورمولا1 ـ أبوظبي

ويعرف باسم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ويقام على حلبة مرسى ياس، إلى جانب الكثير من فعاليات الفورمولا 1 المدهشة في أبوظبي.

7ـ اوتليت فيليج ـ دبي

هي وجهة التسوق الراقية في دبي، حيث تضم أكثر من 125 علامة تجارية، إضافة إلى 3 متاجر ضخمة ومرافق للترفيه العائلي ومجموعة من المطاعم العالمية، على الطراز الإيطالي القديم.

6ـ غرين بلانيت ـ دبي

أول وجهة في المنطقة تحاكي عالم الغابات الاستوائية بتنوعها المذهل، حيث توفر للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات فرصة فريدة وممتعة تتيح لهم التعرف عن قرب على أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات التي تتخذ من الغابات المطيرة موطناً لها.

5ـ دبي غاردن جلو

هي بحق من أروع الحدائق، حيث تجمع عجائب العالم تحت سقف واحد لتكوين أول حديقة من نوعها في دبي وأكبرها عالميا، تمنح الزوار تجربتين فريدتين إذ تعرض الفن في النهار والتوهج في الليل.

4ـ سيرك لو نوار ـ دبي

يجري تنظيم عروض سيرك “لو نوار” العالمي، في دبي على مدار العام، وتتضمن الفعاليات 20 عرضاً لأهم الألعاب المثيرة والممتعة في العالم.

3 ـ دبي أوبرا

تحفة معمارية تعد الجوهرة الأحدث في تاج دبي الثقافي، وتتخذ شكل “مركب الدهو” المستقبلي، كما تستضيف أشهر الأسماء في عالم الأوبرا، والباليه، والمسرح والموسيقى الكلاسيكية.

2 ـ حديقة ليغو لاند ـ دبي

تقدم ليغولاند دبي عالماً لا حدود له من الليغو المصمم للأطفال، حيث يوجد 15 ألف مجسم ليغو صممت باستخدام 60 مليون قطعة مكعبة. وكل وجهة وفعالية تتميز بتصاميم فريدة ستمكن كافة الأطفال وأفراد العائلة من الاستمتاع بالعروض الترفيهية والتعليمية في مكان واحد.

1 ـ أي إم جي ـ عالم مغامرات دبي

هذا المكان ينقلك كليا إلى جو المغامرات المثير، حيث تبلغ مساحة الحديقة نحو 28 ملعب كرة قدم، متضمنا أربع مناطق للترفيه إحداها مخصّصة بالكامل للديناصورات، كما تشمل أيضاً أكثر من 20 لعبة ومنطقة ترفيه يتمحور معظمها حول شخصيات “مارفيل” الكوميدية وشخصيات “كرتون نتورك”.